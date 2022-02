Rémy déter comme jamais dans le clip de "Bavard"

Rémy nous offre le visuel de son titre "Bavard".

par Team Mouv'

Repéré par Mac Tyer et lancé avec le single J'ai vu en 2017, Rémy s'impose rapidement dans un premier album, C'est Rémy, le 23 mars 2018, certifié disque d'or en août 2019 . , puis un second, Rémy d'Auber, en 2019 . Récemment, le rappeur de 24 ans a été entendu sur l'album du Classico Organisé, dans les titres Oh Mama Oh et Quitte à les décevoir .

Le 21 janvier 2022 signait son grand retour avec un nouvel album solo intitulé Renaissance, un troisième projet solo composé de 17 tracks et sur lequel il a invité trois artistes de choix : DA Uzi sur Ya quoi dont le clip est sorti, Hatik sur Flammes et bien évidemment son mentor Mac Tyer sur Doutes .

Rémy d'Auber était d'ailleurs venu nous parler de son projet dans Mouv' Rap Club. Il a évoqué son album, ses doutes, ses feats de rêve, le jour où il a failli y passer à cause d'un clip . . .

Rémy déter comme jamais

Pour continuer sa promo, Rémy envoie le visuel de Bavard, 4ème track de Renaissance . Dans le clip réalisé par Kamerameha, on y voit un Rémy déterminé comme jamais, redoublant d'efforts pour garder le cap et la forme physique .

