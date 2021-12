Ratu$ et S.Pri Noir s'allient pour le clip "Sur écoute"

Ratu$ dévoile le clip "Sur écoute" en featuring avec S.Pri Noir.

Mis en lumière dans la don dada mixtape vol 1, le jeune kickeur Ratu$ a sorti deux projets en 2021 et a décidé de conclure cette année avec le clip Sur écoute.

Ratu$ prend du galon

L'année 2021 a été productive pour Ratu$. Le jeune rappeur originaire de Pierrefitte-sur-Seine a envoyé son tout premier projet, Tout Travail Mérite Salaire (TTMS), le 21 mai dernier et vient d'enchainer avec le deuxième opus, TTMS, Vol. 2, sorti ce 10 décembre dernier. Très proche de la scène parisienne et des ex membres de l'entourages, Ratu$ a pu compter sur de nombreux feauturing pour ses deux premiers EPs, notamment Alpha Wann, Infinit', Deen Burbigo ou encore S.Pri Noir.

C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il vient d'envoyer son dernier clip de l'année, Sur écoute. Réalisé par Rocco Ferrante et Lucas Courtin, le visuel met en image le rappeur du 9.3 et Spri en train de vagabonder dans les rues et les égouts sombres de Paris tout en enchainant les tours de passe passe et les couplets kickés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Avec ce clip, Ratu$ conclut en beauté une année 2021 importante pour lui, qui lui a permis de poser les fondations d'une carrière très prometteuse.