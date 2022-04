RAP N'CLASSE : révise tes cours en musique avec Dandyguel sur Mouv'

Tu galères à réviser ? Pas de panique on te fait réviser en musique avec Dandyguel avec 5 modules vidéos RAP N'CLASSE.

par Team Mouv'

RAP N'CLASSE : tes révisions avec du flow

Rap N'Classe c'est le module éducatif développé par Mouv’ en partenariat avec l'école Estienne. Le concept ? Des vidéos sur des thèmes du programme d'enseignement du collège et du lycée écrites et mises en musique par Dandyguel et montées et réalisées par les élèves de la filière DN MADE, Design graphique numérique de l'école Estienne (École supérieure des arts et industries graphiques).

Maths, français, physique-chimie... 5 modules vidéos sont dispos pour t'aider à réviser de manière ludique :

RAP N'CLASSE : la loi de Newton

RAP N'CLASSE : le participe passé

RAP N'CLASSE : le théorème de Pythagore

RAP N'CLASSE : les éléments chimiques

RAP N'CLASSE : les identités remarquables

Force à toi pour les révisions, on est tous passés par là... Et si ça t'as aidé partage à tes potes !