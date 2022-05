Ragnar Le Breton se moque des mythos des salles de muscu

Mathias Quiviger alias Ragnar Le Breton a dévoilé une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube "La Sueur".

par Team Mouv'

"Ragnar Le Breton va nous expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire dans une salle de sport" Voici le pitch génial de la vidéo de La Sueur, dévoilée le 14 mai dernier sur YouTube.

Heusssssssssssssss

Avec plus de 600 000 abonnés sur Instagram, Ragnar s'est toujours amusé des clichés dans les salles de sport, et c'est justement ce qu'il a souhaité illustrer dans cette nouvelle vidéo hilarante. On le découvre en train de tester différents équipements de musculation, et taquiner les mythos dans les salles de sports et comme à chaque fois Michel Venum vise juste. On se tape des grosses barres !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Personnage incontournable des réseaux sociaux depuis des mois, Ragnar régale avec des vidéos où il joue un gros beauf, raciste... qui passe son temps à la salle de musculation. On vous conseille fortement d'aller mater son Instagram :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Fan des sports de combat dans la vraie, Matthias a pris le pari de faire un combat MMA comme il a annoncé à Rust dans un inteview pour la Sueur.