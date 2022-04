Pusha T envoie le sombre clip "Call my bluff"

Pusha T envoie le clip de "Call my bluff".

par Team Mouv'

Alors que le tant attendu album It's almost dry, suite de Daytona, de Pusha T a vu le jour dernièrement, voilà que le rappeur vient d'envoyer le deuxième visuel de celui-ci avec le clip de Call my bluff.

Tchin !

Produit par Kanye West et Pharrell Williams, le quatrième album de Pusha T *It's almost dry,* fort de 12 morceaux et de plusieurs featurings notamment avec Jay Z, Lil Uzi Vert, Kanye West ou encore Kid Cudi, est enfin disponible depuis le 22 avril dernier, pour le plus grand bonheur de tous. Et si les fans se contentaient jusque là de la partie audio, King Push vient de dévoiler ce 27 avril, le second visuel d'une longue série.

Réalisé par Omar Jones et Onda, ce clip présente le rappeur dans sa vie à deux casquettes, à la fois luxueuse et mystérieuse, à travers diverses scènes intercalées entre elles et pour le moins opposées. Entre dîner mondain, scène de crime et tueurs à gage, Pusha T révèle un clip plus sombre que jamais.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix