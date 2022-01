"Peaky Blinders" : enfin une bande-annonce pour l'ultime saison

La fin des Shelby approche... et le teaser de la sixième et ultime saison de "Peaky Blinders" est bien là.

par Team Mouv'

Peaky Blinders, la série créée par Steven Knight en 2013, composée de 5 saisons ( la dernière sortie en 2019 ) , revient avec la dernière saison en début 2022 . En plus de cette dernière saison, le réalisateur a confirmé un film en 2023 qui conclura définitivement l'histoire des Shelby .

La sixième et ultime saison de la série arrive bientôt mais le premier teaser officiel est bien là .

Une bande - annonce explosive

Retardée à cause de la pandémie de Covid - 19, la sixième saison arrivera bientôt sur nos écrans avec une diffusion sur la BBC et une diffusion sur Netflix . En janvier 2021, le créateur du show Steven Knight avait prévenu :

"Après le retard de production imposé en raison de la pandémie de Covid - 19, nous retrouverons la famille face à un danger extrême, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés__. Nous pensons que ce sera la meilleure des saisons, et sommes sûrs que nos incroyables fans vont adorer . "

Un an après, en janvier 2022 et pour bien commencer l'année, la bande - annonce de l'ultime saison nous est dévoilée . Diffusée notamment sur la chaîne YouTube de la BBC, la vidéo dure une minute 36 cumule déjà plus d'un million de vues et est en tendances, c'est dire l'attente immense des fans de la série .

Sombre, poignant, le teaser de la saison 6 à mater ci - dessus va vous donner envie . Au casting, on retrouvera bien évidemment Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor - Joy .