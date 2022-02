"Ozark" saison 4 : un trailer et une date de sortie pour la partie 2

La partie 2 de la saison 4 d'Ozark se dévoile dans un trailer inédit.

par Team Mouv'

C'est bientôt la fin pour Ozark : après cinq ans, la série arrive à sa conclusion avec la partie 2 de la saison 4. Netflix a dévoilé les premières images de ces ultimes épisodes dans un trailer glaçant.

Alors que les 7 premiers épisodes de la saison 4 d'Ozark sont sortis le 27 janvier, la série est sur le point de se terminer. Dans la dernière bande-annonce, très courte (à peine une minute), on découvre les héros de la série pris dans une intrigue de plus en plus dense et angoissante : apparemment, de nouveaux secrets risquent d'être révélés dans ce dernier chapitre.

Rendez-vous fin avril sur Netflix

En janvier, le réalisateur de la série, Chris Mundy, s'était confié sur les raisons de l'existence de 2 parties pour cette ultime saison. Il avait ainsi expliqué à Entertainement Weekly que c'était après des discussions avec Jason Bateman, l'acteur qui incarne Marty, qu'il avait décidé de faire ce choix, dans le but de rester "émotionnellement juste" par rapport à l'intrigue.

Et, de fait, les émotions semblent être au rendez-vous : dans ces premières images, on voit que la tension monte entre les membres de la famille Byrd, jouée par les excellents Julia Gardner, Laura Linney et Jason Bateman. Le dénouement est proche, et ça se sent : climat de vengeance, ressentiments et vieux secrets de famille seront probablement de la partie. Et il ne faudra pas trop attendre : Netflix a annoncé la dernière salve d'épisodes pour le 29 avril 2022.

Patience, donc : si les questionnements sont nombreux à l'approche de la fin de cette série acclamée par la critique aussi bien que les fans, il ne reste plus qu'un mois avant d'en obtenir les réponses... et de regretter d'avoir déjà fini la série.