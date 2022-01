"Ozark" : la saison finale se dévoile avec une nouvelle bande-annonce

Après quasiment deux ans d'attente, les fans d'Ozark vont prochainement découvrir la saison 4, qui dispose d'une nouvelle bande-annonce.

par Team Mouv'

"Personne ne sortira indemne." Voici comment Netflix annonce cette nouvelle saison d'Ozark. À quelques jours de l'arrivée de l'ultime saison, la plateforme vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce, qui met la pression.

Pendant 2 minutes, on retrouve nos personnages préférés - Marty (Jason Bateman) et Wendy Byrde (Laura Linney) - dans des aventures qui s'annoncent folle. Et comme le dit si bien le synopsis, la fin devrait être mouvementée. "Alors qu'ils pensent pouvoir enfin se libérer du cartel, les Byrde voient leurs liens familiaux se détériorer, ce qui pourrait bien causer leur perte."

Cette quatrième et dernière saison d'Ozark sera diffusée en deux parties de 7 épisodes. La première partie sera diffusée dès le 21 janvier 2022. On a déjà hâte de connaître la conclusion de cette série, qui est acclamée par la critique depuis sa première saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix