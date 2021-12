Orelsan replonge dans ses souvenirs de jeunesse dans le clip touchant "Jour Meilleur"

Orelsan dévoile le deuxième clip extrait de "Civilisation".

Comme pressenti suite à la diffusion du teaser ce mercredi 15 décembre, Orelsan a dévoilé le clip de Jour Meilleur quelques heures après et c'est David Tomaszewski qui le réalise, comme c'était le cas pour L'odeur de l'essence et plein d'autres anciens clips.

Retour à la maison en 1999

Le visuel met en avant le rappeur normand qui retourne dans sa maison d'enfance chez lui à Caen, et qui (re)découvre des souvenirs de sa vie, de sa carrière : les premières images de ses freestyles, ses premiers textes.. Dès les premières secondes, on retrouve un Orel seul et perdu qui retrouve avec nostalgie sa vie d'avant, avant l'énorme succès qu'il connait depuis plusieurs années. Un clip en mode flash back sur tout ce qu'il le passionnait plus jeune : rap évidemment, skatepark... A la fin de la vidéo, on voit les images tournées en novembre 2021 au Stade Malherbe de Caen, le jour de la sortie de Civilisation. Une jolie mise en scène de son parcours et de son ascension de 1999 à aujourd'hui.

Un deuxième clip réussi extrait de Civilisation, qui est dans un délire complètement différent de L'odeur de l'essence, avec un Orel qui tire plus sur la corde de l'émotion et de la nostalgie pour le coup.