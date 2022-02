Orelsan : le Palmashow parodie le rappeur et son docu "Montre jamais ça à personne"

Dans leur nouveau sketch, Le Palmashow parodie le documentaire "Montre jamais ça à personne" d'Orelsan.

par Team Mouv'

Pour la sortie de leur deuxième film Les Vedettes, Le Palmashow vient de sortir des nouveaux sketchs sur leur chaîne YouTube. La vidéo intitulée Quand on fait une promo web, reprend plusieurs concepts d'émissions connues, parodiés par le duo. Il y a le Fast & Curious de Konbini, un format Brut, mais aussi une chorégraphie TikTok.

Et dans ce lot de sketchs, Grégoire Ludig et David Marsais, se sont amusés à parodier le documentaire Montre jamais ça à personne d'Orelsan. Dans la vidéo, le duo se met dans la peau d'Orel et Gringe, et c'est hilarant.

Le passage en question est à retrouver à partir de 1'22 à "Palmashow - Montre ça à tout le monde". Evidemment le sketch se termine mal, puisque leur réalisateur les informe d'un procès pour plagiat... On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous.

