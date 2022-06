OrelSan lâche le clip déjanté "Du propre"

OrelSan livre enfin le clip "Du propre", extrait de son album "Civilisation".

par Team Mouv'

Plusieurs mois après la sortie de son album Civilisation, Orelsan livre enfin le clip Du propre. Longtemps attendu par les fans, le banger de l'album prend vie en image, avec un clip déjanté, à l'image du morceau.

Orelsan, fou dans une course hippique

Réalisé par l'équipe Kourtrajmeuf, on suit Orelsan et ses potes d'abord en ville, puis sur un terrain de cross, et même lors d'une course hippique un peu folle. Sur l'intégralité du clip, on aperçoit le drapeau aux couleurs de Civilisation. Le clip se termine avec une grosse soirée improvisée.

Le clip est dispo ci-dessus, et si vous n'avez pas encore vu notre interview avec Orel, ça se passe juste ici :