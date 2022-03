OrelSan dévoile le super clip "La Quête" réalisé en pâte à modeler

OrelSan met en images son morceau "La Quête" avec ses paroles racontées en pâte à modeler.

Quelques mois après la sortie de son album Civilisation, OrelSan continue son exploitation en livrant un clip qui était très attendu. La Quête, le deuxième track de l'album vient d'être mis en images, avec un clip ultra original. Après nous avoir livré les visuels de L'odeur de l'essence et Jour meilleur, c'est au tour de La Quête.

OrelSan se raconte en pâte à modeler

Pour faire écho à la première phrase du morceau, "Rien peut me ramener, plus en arrière que l'odeur d’la pâte à modeler", Orel a eu l'idée de nous proposer une vidéo quasi intégralement réalisée en pâte à modeler.

En fait, toutes les histoires chantées dans les 4 couplets du morceau, sont racontées en vidéo sous forme de pâte à modeler. On peut voir OrelSan enfant, adolescent puis adulte, ainsi que ses proches. Tous les éléments clés du morceau sont illustrés, et ainsi tout prend forme. OrelSan se charge de déplacer la caméra pendant tous les refrains, pour passer d'une scène à l'autre et d'un couplet à l'autre. Une brillante idée réalisée par Patagraph avec WIZZ, la maison de production exécutive. On vous laisse découvrir le clip ci-dessus.

