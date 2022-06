Orelsan : des fans créent un clip "Seul avec du monde autour" avec seulement 500 euros.

par Team Mouv'

Décidément, même quand il ne travaille pas, Orelsan fait parler de lui.

Un clip pour moins de 500 euros

Après L'odeur de l'essence, Jour meilleur et La Quête, voici qu'un nouveau clip issu de Civilisation fait son apparition. Cependant, ce visuel n'est pas un visuel comme les autres puisqu'il s'agit en réalité d'un clip non-officiel réalisé par des fans. Un groupe d'ami originaire de Caen a rencontré Orelsan lors d'un tournage et a décidé par la suite de produire le clip de Seul avec du monde autour.

Pour se rendre la tâche un peu plus difficile, la jeune bande de potes a décidé de s'infliger une limite de 500 euros de budget pour réaliser ce visuel. Et avec cette somme, l'équipe s'en sort plutôt bien puisque Orelsan et son équipe ont validé le résultat et beaucoup de fans demandent même à ce que le clip devienne officiel.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Si dans un premier temps, on pourrait penser que le clip rend hommage à Orelsan, il s'agit en fait d'un hommage aux fans du rappeur. Et même si le rendu ne devient pas officiel, la bande d'ami du réalisateur Tom Coulommiers aura au moins pris plaisir à travailler autour de l'œuvre de l'une de leurs idoles.