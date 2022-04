Oldpee s'arme de Green Montana dans "Moneytime"

Oldpee envoie "Moneytime" en featuring avec Green Montana.

par Team Mouv'

Oldpee et Green Montana se réunissent pour une balade nocturne planante dans leur titre Moneytime.

"Rallume un truc terrible"

Lancé dans une carrière en solo depuis 2020, Oldpee, membre du groupe 13 Block, est déterminé à se forger sa propre identité et continuer son ascension individuellement de son quatuor, au travers de ses propres morceaux. Après avoir envoyé 5 premiers titres de sa série BINBINKS, dont un featuring avec Hornet la Frappe et DA Uzi, le rappeur de Sevran vient de dévoiler la suite, en collaboration avec Green Montana, accompagné de son clip.

En effet, c’est sur Moneytime que la connexion entre les deux rappeurs a pu se créer. Une connexion qui hype les fans et qui devient évidente à l’oreille. Et pour cause, l’ambiance s’inscrit parfaitement dans la veine des sons des deux artistes. Mêlant flow planant et percutant à des punchlines incisives placées tout en douceur, Oldpee et Green Montana signent un son hors du temps.

Le clip, réalisé par Louis Rossi et Oldpee nous plonge dans l’univers des deux artistes qui nous invitent à les suivre lors d'une balade nocturne parisienne.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix