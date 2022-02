Oldpee et DA Uzi réunis dans un nouvel extrait de la compil 100% Sevran

La compil 100% Sevran dévoile le morceau "Fermeture" de DA Uzi et Oldpee.

Cela fait un moment que l'on entend parler de cette compil 100% Sevran et celle-ci se concrétise peu à peu. Ce 23 février, le compte Sale Epoque (qui la réalise) a dévoilé un nouveau morceau extrait de la mixtape tant attendue.

Ça représente Sevran

On le sait, Sevran est une mine à talents, surtout quand il s'agit de rap. Et quoi de mieux pour représenter la ville qu'une compilation réunissant tous les rappeurs sevranais ? Alors qu'on en entend parler depuis 2020, voici que la mixtape 100% Sevran est proche d'être dévoilée.

Après avoir balancé le premier épisode de la série sur la ville le 3 octobre dernier (dans lequel on est guidé aux quatre coins de Sevran), Sale Epoque a révélé 3 premiers extraits dont le morceau SE Wire en collaboration avec DA Uzi, Kalash Criminel et Zefor. Ce mercredi 23 février, l'équipe de Sevran a sorti le 4ème extrait : un morceau en featuring avec DA Uzi et Oldpee, intitulé Fermeture, accompagné de son clip.

Un morceau ambiancant, aux paroles à l'image des deux rappeurs et qui annonce un projet complètement bouillant. Même si aucune date n'a pour le moment été révélée, la mixtape devrait être "bientôt disponible", comme annoncé par le compte Sale Epoque, alors surveillons le ciel.