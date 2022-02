Norsacce et Alpha Wann découpent la prod sur "Phoenix"

Norsacce et Alpha Wann viennent de livrer le puissant "Phoenix".

par Team Mouv'

Le drilleur du 667 est de retour accompagné de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur français : Alpha Wann. Ensemble, les deux hommes nous offrent une connexion de haut niveau, avec une production somptueuse réalisée par Congo Bill.

Un an après la sortie de son projet Marathon, Norsacce a décidé de revenir très sérieusement avec ce nouveau single Phoenix accompagné par Alpha Wann. Le titre dispose déjà d'un clip, réalisé par Alexandre Carel. Le visuel est très soigné à l'image de ce qu'a toujours proposé Alexandre Carel depuis ses débuts dans le monde du rap.

Comme on pouvait l'imaginer, les deux rappeurs nous proposent un morceau fort avec une ambiance lourde et sombre propre aux artistes du 667. Une collaboration qui fait plaisir à voir et à écouter. Le clip est à découvrir ci-dessus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix