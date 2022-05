Niska, Shay et SCH partent à la recherche de la pépite rap : bande annonce

"Nouvelle école" : voici la première bande-annonce de la compétition rap Netflix avec SCH, Shay et Niska.

par Team Mouv'

Ça y est, on connait enfin les détails de la nouvelle compétition française de rap produite par Netflix.

L'attente est bientôt finie

En septembre 2021, Netflix annonçait le lancement de son émission rap. Une émission qui avait été dévoilée plusieurs mois auparavant et qui avait été présentée comme une version française de l'émission "Rhythm + Flow" sur Netflix. Elle s'intitulera "Nouvelle école" et SCH, Shay et Niska composeront le jury.

Ce jeudi 5 mai, le teaser de cette future émission est sorti. On y aperçoit certains extraits et le déroulé de cette édition française. On apprend que les jurés ont "retourné" leur ville d'origine pour trouver les différents talents. On aura donc droit à des auditions à Paris, Marseille et Bruxelles. De plus, certains guests devraient faire leur apparition puisqu'on aperçoit Frenetik et l'on doute qu'il ne soit le seul à avoir été invité...

Le grand ou la grande gagnant(e) de "Nouvelle école" recevra la somme de 100 000 euros ! Un montant qui pourra lui permettre de se lancer correctement dans le rap game.

Les premiers épisodes seront disponibles dès le 9 juin sur Netflix et chaque semaine de nouveaux seront ajoutés sur la plateforme de streaming. Patience donc, plus que quelques semaines avant de découvrir la future pépite du rap français.