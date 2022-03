Niska et Hamza sont "infréquentables" dans le clip "Jota"

Niska et Hamza livrent le clip "JOTA", un morceau qui sent bon l'été.

par Team Mouv'

Plusieurs mois après la sortie de sa mixtape Le monde est méchant (20 octobre) Niska continue d'exploiter les titres de son album en mettant en avant son featuring JOTA avec Hamza.

Les deux artistes viennent de dévoiler le visuel du morceau avec un clip réalisé par Ambrr. Dans la vidéo, on voit les deux artistes en train de s'ambiancer. La connexion et le clip transpirent l'été, et ce n'est pas pour rien si le clip sort pour la fin de l'hiver. La collaboration est somptueuse, et le morceau devrait prendre de l'ampleur avec la vidéo désormais disponible.

"Le monde est méchant" est disque de platine

Il y a quelques jours, Niska obtenait un nouveau disque de platine dans sa discographie. Sa mixtape Le monde est méchant vient d'être certifiée platine en dépassant les 100 000 ventes, comme l'a annoncé le SNEP au début du mois. En attendant un nouveau projet, on espère que Niska réalisera le rêve de plusieurs fans : sortir un album commun avec son ami proche Ninho, comme il l'avait sous-entendu lors de son passage dans Mouv' Rap Club.