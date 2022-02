Ninho sur le toit du monde dans le clip de "Jefe"

Ninho est revenu ce mercredi 9 février pour dévoiler le sublime clip de "Jefe".

Alors qu'il a récemment vu son album Jefe être certifié double disque de platine, Ninho est revenu en ce début février pour nous dévoiler le premier clip de son album sorti en décembre dernier.

Le jefe sur les toits de Los Angeles

Et non, Ninho n'est pas seulement allé à L.A pour voir un combat d'MMA avec ses amis rappeurs. Le patron du rap français est toujours rempli de surprise puisque même à l'étranger, NI bosse. Et pour preuve, il vient de dévoiler le clip de *Jefe***.**

Quand il s'agit de faire les choses en grand et comme un chef, Ninho n'y va pas dans la demi-mesure puisqu'à l'image de sa cover, Johnny s'est hissé sur le toit du monde pour le visuel de son titre éponyme. Celui qui explose tous les scores de ventes et de certifications avec plus de 120 singles d'or à son actif confirme qu'il est devenu un vrai chef, et même sa tenue le prouve.

Et ce n'est pas tout : le rappeur a même pensé à son public à l'international en accompagnant les images de la traduction en anglais de ses paroles.

Acclamé comme un roi par une foule en délire, Ninho est littéralement passé à plus d'un étage supérieur avec ce nouveau clip.