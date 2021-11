Ninho lâche le puissant "Binks to Binks Part. 7" avant son album

Ninho livre le clip de "Binks to Binks Part. 7".

par Team Mouv'

Dans l'attente de son album JEFE, Ninho nous régale avec la sortie d'un morceau inédit, Binks to Binks Part. 7 en guise d'amuse bouche.

Deux ans après la sortie de Binks To Binks Part. 6, Ninho pense à ses fans de la première heure, il n'oublie pas ses classiques et nous propose un morceau ultra rappé, à l'image de la série Binks to Binks.

"Jefe le 3 décembre, et personne sait pas, la détonation va les choquer"

"Je sors ça comme ça, à la base c'était pas prévu, mais c'était méchant donc je le sors." lâche Ninho à la fin du track. Divisé en deux parties, NI ride sur 2 instrumentales différentes et nous prouve qu'il n'a rien perdu de son talent et de son flow aiguisé. Tout ça nous permet de patienter un peu plus facilement, avant la sortie de JEFE dans quelques jours.