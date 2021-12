Ninho balance le résumé de ses deux Bercy dans un clip de 10 minutes

Le résumé des deux Bercy de Ninho est disponible.

par Team Mouv'

Alors qu'il vient tout juste d'être certifié platine, Ninho a décidé de faire un cadeau de fin d'année à ses fans en envoyant une vidéo récapitulative de ses deux soirs à l'Accor Arena.

"Ninho est tombé du berceau, il a atterri à Bercy"

Début décembre, Ninho sortait son album Jefe. Pour fêter sa sortie, le rappeur du 9.1 était en concert à l'Accor Arena deux soirs de suite le 11 et 12 décembre. Deux soirées durant lesquelles N.I a régalé son public en leur offrant des petits cadeaux comme l'interprétation de Macarena de Damso seul sur scène ou encore celle d'Orelsan. Et on le sait, ce ne sont pas les deux seuls featuring qu'a fait Ninho dans sa carrière.

En effet, l'auteur de VVS est connu pour ses innombrables collaborations à succès et il a profité de ces deux shows à Bercy pour les mettre en avant. Il a ainsi invité une multitudes d'artistes comme Gazo, DA Uzi, Leto, Lacrim, Mac Tyer, Hamza, SCH, Niska ou encore Zola. Ce mardi 21 décembre, N.I a décidé d'envoyer un récap de ces deux dates dans une vidéo de 10 minutes qui retrace toutes ces différents featurings qui ont été interprétés sur la mythique scène parisienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette vidéo, Ninho conclut une nouvelle superbe année pour lui, qui l'aura vu accumuler, encore une fois, bon nombres de certifications.