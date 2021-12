"Neymar, le chaos parfait" : le docu sur la star brésilienne débarque sur Netflix

Un documentaire retraçant la carrière de Neymar arrive fin janvier sur Netflix.

Netflix a envoyé, ce mardi 14 décembre, la bande annonce de la série documentaire Neymar : Le chaos parfait. Avec le joueur Neymar Jr, la production se penchera sur les coulisses de sa vie, les évènements qui ont fait les gros titres et suscité des controverses.

"C'est un monstre"

Riche de trois épisodes de 50 à 60 minutes chacun, la mini série tentera de présenter une facette encore peu connue de Neymar Jr. L'ouvrage reprendra une partie de l'histoire du joueur et suivra son ascension vers la gloire, de Santos, à ses années fructueuses au FC Barcelone et les montagnes russes avec l'équipe nationale brésilienne et le Paris Saint Germain.

**Neymar : Le chaos parfait** révèlera également la machine marketing derrière le joueur, dirigée par son père, Neymar da Silva Santos, plus connu sous le nom de Neymar Pai. Rempli de stars, le documentaire contiendra également le témoignages de joueurs phares tels que David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves ou encore Thiago Silva. La série documentaire est réalisée par David Charles Rodrigues et LeBron James et Maverick Carter en sont les producteurs exécutifs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La série d'épisode sera disponible dès le 25 janvier sur Netflix, une période durant laquelle Neymar devrait faire son retour après sa lourde blessure face à Saint-Etienne.