Nessbeal fait son retour surprise avec ZKR sur le puissant "Le Dem"

Le Roi Nessbeal fait son retour avec un nouveau morceau en featuring avec ZKR.

par Team Mouv'

Nessbeal, qui a quasiment disparu du rap français depuis 2015 et qui n'a sorti aucun album depuis 2011, marque le retour de sa carrière solo avec un nouveau morceau. Après une apparition sur l'album de JUL La Machine (2020), qui a enchanté le public rap, le rappeur nous propose un nouveau clip.

Retour surprise pour Nessbeal

Intitulé Le Dem, et en compagnie du talentueux ZKR, Nessbeal a fait son retour en surprise, sans aucune annonce, et ça régale le public qui ne s'attendait pas du tout à ça. Sur une prod de SlemBeatz et DJ Bellek, les deux rappeurs font ce qu'ils savent faire de mieux, et nous proposent un morceau rap de grande qualité.

Alors que Nessbeal devait effectuer son retour en 2021, cette échéance a sans doute été repoussée à l'année 2022, et ça commence dès aujourd'hui avec la sortie de ce morceau. Le clip réalisé par Thibault Cadentem est dispo ci-dessus.