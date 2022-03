Nessbeal balance le 2ème extrait de son album : "Zone Euro"

Après "Le Dem", Nessbeal nous propose un nouvel extrait, celui de "Zone Euro".

par Team Mouv'

Retour en très grande forme pour Nessbeal. 10 ans après sa dernière sortie en solo, la légende du rap français a décidé de remettre les gants pour effectuer son retour en 2022.

Ce retour est d'abord passé par la sortie du titre Le Dem, en collaboration avec ZKR, puis ensuite en annonçant ce que tout le monde attendait : la date de son nouvel album fixé au vendredi 25 mars. Intitulé Zonard des étoiles, l'album contiendra 14 morceaux et des collaborations avec OrelSan sur le morceau Tous les jours dimanche, PLK sur Nuage qui passe, Landy et ZED sur le même morceau Encore et bien évidemment ZKR.

Pour son deuxième single, Nessbeal a choisi un titre solo, intitulé Zone Euro, un morceau de 2'30 avec des punchlines et un flow calibré, qui prouvent qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Le titre a été mis en images par Thibault Cadentem, et a été tourné intégralement devant un immense fond blanc.