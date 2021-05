WhatsApp : si vous n'acceptez pas les nouvelles conditions d'utilisation, l'application sera bientôt inutilisable

A partir de ce 15 mai, WhatsApp change sa politique de confidentialité. Les internautes qui la refusent subiront une utilisation dégradée de l’application de messagerie.

par Team Mouv'

Les nouvelles conditions générales d'utilisation de WhatsApp avaient créé la polémique en janvier dernier . Pourtant, elles vont bien entrer en vigueur à partir de ce samedi . Il vous reste donc un jour pour faire le choix d'accepter ou de refuser cette nouvelle politique . Les nouvelles conditions accordent le droit à WhatsApp de partager certaines données personnelles avec Facebook, sa maison mère .

Que se passera - t - il en cas de refus des conditions ?

En cas de refus, le compte WhatsApp ne sera pas supprimé mais fortement limité . Les utilisateurs qui refusent pourront seulement recevoir des appels et des notifications lorsqu'ils recevront un message . Il leur sera impossible de passer un appel, d'écrire ou de lire un message . Si un compte reste inactif pendant 120 jours, celui - ci sera supprimé .

Quelles données sont partagées avec Facebook si on accepte les nouvelles règles ?

On ne sait pas encore totalement . Le plus important, c’est que Facebook ne peut pas lire les messages, qu’ils soient envoyés via Messenger ou WhatsApp car ils sont chiffrés de bout en bout . Ce qui change de manière certaine avec la mise à jour c’est que WhatsApp va pouvoir partager certaines informations avec Facebook : numéro de téléphone, nom, identifiant smartphone unique et adresse IP, notamment .