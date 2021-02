Antidiscriminations.fr, une nouvelle plateforme pour signaler les discriminations en ligne

Le site Antidiscriminations.fr est lancé, avec un chat dédié et un numéro : le 39 28. Victimes ou témoins peuvent signaler ce qu'ils considèrent comme une discrimination, auprès d'écoutants mais aussi de juristes. L'objectif : libérer la parole des personnes discriminées.

par Team Mouv'

Emmanuel Macron l'avait annoncé en décembre dernier dans une interview accordé au media Brut : une plateforme de signalement de discriminations est créée, "pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale" les discriminations selon le souhait du chef de l'Etat .

Le site Antidiscriminations . fr est donc lancé ce 12 février, avec un chat dédié et un numéro : le 39 28.

Un dispositif inédit

21 personnes ont été recrutées pour gérer la plateforme : 6 écoutants, 5 responsables territoriaux ainsi que 10 juristes, chapeautés par les services de la Défenseure des droits Claire Hédon .

Sur cette plateforme, victimes ou témoins pourront donc signaler ce qu'ils considèrent comme une discrimination . Des juristes sont là pour leur confirmer qu'il s'agit bien de discrimination en tant que telle, et non des cas de violences et de propos haineux .

Car ces notions sont souvent confondues . Une discrimination est caractérisée par les trois éléments suivants :

un traitement moins favorable envers une personne ou un groupe de personnes

envers une personne ou un groupe de personnes en raison de critères définis par la loi ( origine, handicap, sexe, religion, orientation sexuelle… )

) dans un domaine prévu par la loi ( l’emploi, l’accès au logement… )

Libérer la parole des victimes

23 % des personnes actives en France déclarent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans l’emploi, selon une enquête des services de la Défenseure des droits . En revanche seules 12 % des personnes qui ont vécu une discrimination en raison de leur origine ont entrepris des démarches . Cette plateforme doit les aider, par sa simplicité, à signaler ces agissements .

Ce nouvel outil devrait vite être complété par deux autres : une consultation citoyenne sur les discriminations, et un index de la diversité en entreprise, portés par la ministre de l’Egalité, Elisabeth Moreno .