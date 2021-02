Violences sexistes : une mère agressée avec son bébé témoigne, Marlène Schiappa réagit

Amélie Challeat a été agressée par un voisin alors qu’elle était avec sa fille âgée d’à peine 4 mois, elle n’a pas pu porter plainte.

par Team Mouv'

Un appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux . Le 10 février 2021, Amélie Challeat a été agressée par un de ses voisins, alors qu’elle était avec son bébé, Shéérazade, âgée d’à peine quatre mois . Elle n'a pas pu porter plainte et a décidé de s'exprimer sur Instagram . "Aujourd’hui, nous sommes en 2021, une femme, avec son bébé malade, peut se faire frapper et ne peut pas porter plainte" écrit - elle . La viralité de son post a fait réagir le gouvernement .

Une agression incompréhensible

Le voisin en question était semble - t - il mécontent qu’elle se soit garée un court instant devant la porte de leur immeuble, le temps de transporter sa fille à l’intérieur . Il a alors frappé Amélie Challeat au visage, comme en témoigne la photo qui accompagne son message sur Instagram . "Il a envoyé son poing, de toutes ses forces, dans mon visage alors que je tenais la poussette de mon bébé . Je suis tombée par terre et j’ai perdu connaissance un bref instant" explique la victime . Son compagnon est alors sorti de leur appartement pour s’interposer, avant que les forces de l’ordre n’arrivent pour calmer la situation .

Seulement, Amélie Challeat s’est retrouvée dans l’impossibilité de déposer plainte contre son voisin . "J’essaie d’obtenir un rendez - vous pour ne pas attendre pendant 4h au commissariat de la Goutte d’Or, avec ma fille, trop fragile pour le supporter . [ … ] La police refuse de me donner un rendez - vous et me dit que je dois me présenter et attendre comme tout le monde" ajoute - t - elle . Face à cela, elle a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, qui est remonté jusqu’à Marlène Schiappa .

La réponse du gouvernement

La ministre a réagi sur Twitter, annonçant que "( s ) on équipe a immédiatement pris contact avec la jeune maman" et que "la préfecture est mobilisée à ( s ) a demande et recevra Amélie, si elle le souhaite, dès demain ( dimanche 14 février ) " . Finalement, Amélie Challeat a pu porter plainte, comme elle le confirme dans un nouveau post Instagram. "J’ai obtenu un rendez vous, et la police m’a reçue pour déposer plainte . L’affaire est maintenant entre les mains de la justice" peut - on lire .

Les suites de l’affaire ne sont pas encore connues, mais le voisin qui a agressé Amélie Challeat devra répondre de ses actes . Cette fois, les réseaux sociaux ont été bénéfiques .