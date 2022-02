Trois personnes interpellées pour trafic de pigeons voyageurs en bande organisée

Trois individus soupçonnés de recel ou vol de 26 pigeons voyageurs ont été interpellés aux Pays-Bas lundi matin. Les animaux ont été volés en Belgique et devaient être revendus en Ukraine.

par Team Mouv'

Les pigeons de compétition ont été volés à un colombophile (éleveur de pigeons voyageurs) belge par des suspects originaires des Pays-Bas et d’Ukraine. Ils sont accusés de "banditisme mobile".

Une interpellation au Pays-Bas

Les pigeons étaient destinés à un nouveau propriétaire en Ukraine, selon le communiqué des forces de l’ordre hollandaises qui ont interpellé les suspects sur l’autoroute. "Lors du contrôle d’un véhicule sur l'(autoroute) A16 près de Moerdijk (sud), les agents ont vu les pigeons dans un panier, en plus des trois occupants", a indiqué la Police. Pour expliquer la présence des animaux, les suspects, un homme et une femme d'origine ukrainienne et un néerlandais, auraient livré une explication assez insensée.

Ils ont été arrêtés lorsque la Police s’est aperçue que les bagues présentes sur les pigeons venaient de Belgique. Elles ont permis de retrouver leur propriétaire, qui, après avoir été contacté, a confirmé le vol.

Les pigeons voyageurs belges sont extrêmement chers

Les pigeons voyageurs élevés en Europe peuvent être vendus à des prix exorbitants. Ils sont de plus en plus populaires dans le monde et notamment en Chine où les compétitions auxquelles ils participent peuvent générer d’énormes gains.

Un pigeon issu d’un élevage belge avait été vendu à 1,6 million d’euros à un acheteur chinois en 2020. La colombophilie connait par conséquent un regain d’intérêt en Belgique, aux Pays-Bas et même au nord de la France.