Les jouets Monsieur Patate ne seront plus genrés

Grosse confusion sur la communication du jouet.

par Geoffrey

C’est dans un communiqué un peu confus que la marque Hasbro a annoncé hier le changement de son jouet Monsieur Patate . Dans un premier temps beaucoup ont cru à la disparition définitive du jouet .

La marque a donc décidé de clarifier ensuite la situation en expliquant que son produit ne s’appellerait plus "Mr Potato Head" mais tout simplement "Potato Head" afin que le jouet devienne non genré . Un seul et même nom donc pour les deux produits qui vont devoir refaire prochainement leur packaging .

Une démarche qui s’inscrit dans la promotion de l’égalité des genres et de l’inclusion, mais qui, visiblement, n’a pas l’air de plaire à tout le monde . Plusieurs associations ont décidé de lancer un appel au Boycott de la marque et du jouet pour lutter contre des guerriers de la justice sociale, un terme péjoratif pour désigner les progressistes .

La marque Hasbro a décidé de contre attaquer en précisant que Mr et Mme Patate n’iront nulle part et resteront Mr et Mme Patate, avant de préciser qu’il n’y avait pas de mauvaises façon de jouer .