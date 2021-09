TikTok atteint 1 milliard d’utilisateurs actifs

Le réseau social a franchi le seuil du milliard d'utilisateurs.

par Team Mouv'

Un peu plus d'un être humain sur 7 : c'est le taux de personnes utilisant activement le réseau social TikTok. Pour référence, c'est presque le nombre d'habitants en Inde, ou un peu moins de la moitié des utilisateurs Facebook . Bref, c'est énorme .

Lancée en septembre 2016, l'application a connu un succès déroutant dès 2019, et a explosé en 2020, notamment pendant le confinement. En août, l'application était la plus téléchargée au monde. Aujourd'hui, " _ plus d'un milliard de personnes dans le monde viennent sur TikTok chaque mois pour se divertir, apprendre, s'amuser ou découvrir quelque chose de nouveau", _ assure le réseau social dans un communiqué publié sur son site web .

Presque un être humain sur 7 est tiktokeur

Célèbre pour ses courtes vidéos, ses tutoriels, challenges et défis de danse, l'application a gagné plus de 300 millions d'utilisateurs depuis juillet 2020, alors qu'elle comptait en tout 55 millions d'utilisateurs en janvier 2018 . De quoi être comptée parmi les applications les plus riches en utilisateurs. La plateforme, pour atteindre ce but, n'a pas lésiné sur les moyens et a su se remette en question : faisant évoluer ses formats de 15 secondes maximum à trois minutes, elle fait maintenant de la concurrence à IGTV ou YouTube .

Même si TikTok reste légèrement en retard par rapport à YouTube ou Facebook, l'application fait déjà frissonner les deux géants : Facebook avait lancé les reels en 2020 pour concurrencer son nouveau rival, et Youtube vient de lancer Youtube Shorts. Prochaine étape pour le réseau ? Monétiser sa plateforme. Les publicités ont déjà fait leur apparition sur le réseau en 2021, et TikTok a lancé fin août sa fonctionnalité d'achat sur la plateforme .

Une flambée impressionnante pour TikTok, qui, si le réseau continue sa course folle, risque de se retrouver rapidement parmi les acteurs majeurs que sont les GAFAM .