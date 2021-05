StreetPress annonce une série docu sur les victimes des guerres de cités

La série-documentaire sera diffusée sur France TV.

par Team Mouv'

Le média StreetPress et France TV Slash viennent d’annoncer la sortie prochaine d'une série - documentaire qui a pour but de mettre en lumière les victimes des guerres de cités en France . Sur son compte instagram, le média précise que le docu' intitulé Rixes "est une série documentaire réalisée par StreetPress pour @francetvslash" .

Sur une idée originale d'Adama Camara

Cette série racontera l'histoire des gens qui, comme M . Camara, ont vu leur vie basculer à cause de la violence aveugle qui oppose parfois certains jeunes dans notre société . Ce militant associatif, rappeur et ancien détenu, ira à la rencontre des jeunes et des familles dont la vie a basculé à cause des mêmes guerres, menées pour les mêmes raisons futiles, par les même jeunes oubliés .

Dans un teaser très intéressant, Adama nous raconte son histoire qui comme en 2011 lorsque son frère est assassiné. Après la vengeance et la prison ce grand de la tess' a décidé de parler de ses souffrances et d'aider les autres victimes :

Rendez - vous le 12 mai

Pour regarder cette série - documentaire, il faudra attendre le 12 mai et la première diffusion sur la chaîne France TV Slash. Le thème original de ce documentaire est malheureusement plus que jamais d'actualité . En effet, récemment, les rixes entre bandes rivales ont fait couler beaucoup d'encre . Et probablement encore plus de larmes . . . .