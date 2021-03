Sidaction : les 15-24 ans se disent mal informés sur le VIH

Le week-end du Sidaction démarre ce vendredi 26 mars. La crise du coronavirus a éclipsé le VIH en 2020. Résultat : 3 jeunes de 15 à 24 ans sur 10 s'estiment mal informés sur la question du Sida.

par Team Mouv'

L'association Sidaction s'alarme . Les connaissances des jeunes sur le VIH s'érodent d'année en année, et en particulier en 2020 . Le virus du sida est passé au second plan en 2020, éclipsé par le coronavirus.

Selon un sondage Ifop mené sur des 15 - 24 ans, 3 jeunes sur 10 s'estiment mal informés sur le Sida. "Nous atteignons notre score le plus bas depuis notre premier sondage en 2009 .", observe la directrice de Sidaction, Florence Thune .

L'omniprésence du Covid - 19 a réduit le nombre et l'impact des campagnes de prévention, dans les écoles notamment .

La peur du VIH diminue

Parmi les personnes séropositives dépistées chaque année, 13 % ont entre 15 et 24 ans. Certaines croyances ont encore la vie dure, alors Sidaction le rappelle : le Sida ne se transmet pas lorsqu'on embrasse une personne séropositive, et on ne guérit pas du VIH, on vit avec, à l'aide d'un traitement à vie .

Pourtant, la peur du virus diminue au fil des années chez les jeunes : seuls 63 % des répondants au sondage craignent le virus, contre 72 % il y a encore un an .

Des outils pour éviter de se contaminer

Le préservatif reste le meilleur moyen de se protéger du VIH . Il existe également une solution en cas d'exposition au virus, comme un rapport non protégé : dans les 48 heures suivant le rapport, il est possible de se rendre aux urgences et de demander un traitement post - exposition ( TPE ). Le traitement dure un mois et empêche le VIH de s'installer .

La campagne de dons et de prévention du Sidaction se déroule jusqu'au dimanche 28 mars . Les dons peuvent se faire par téléphone au 110 ou sur le site du Sidaction.