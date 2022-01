Semaine olympique et paralympique : Arnaud Assoumani à la rencontre de collégiens

A l'occasion de la sixième édition de la Semaine olympique et paralympique (24-29 janvier), le spécialiste du saut en longueur et du triple saut est parti à la rencontre d'adolescents, pour leur parler sport et handicap.

par Team Mouv'