Ryan Reynolds s'est fait vacciner et trolle les complotistes

L'acteur qui incarne Deadpool s'est fait vacciner et en a profité pour troller les anti-vaccins.

par Team Mouv'

Jamais à court de blagues, Ryan Reynolds s'est fait vacciner comme de nombreux citoyens américains en raison de l'épidémie de coronavirus, n'en déplaise aux sceptiques et autres complotistes anti - vaccins, dont il n'a pas hésité à se moquer .

Ryan ou le roi du trolling

C'est sur Twitter que Ryan a annoncé la nouvelle avec une photo de lui en train de se faire vacciner, jusqu'ici rien d'anormal, seulement la légende aussi simple soit - elle sonne comme un tacle pour les détracteurs anti - vaccins . "J'ai enfin la 5G" peut - on lire sur la légende . Simple et efficace, cette petite phrase dénonce les arguments les plus absurdes avancés par les complotistes, à savoir que le vaccin serait en réalité un plan secret pour injecter des micro puces 5G dans l'organisme. Dès sa publication, le tweet est devenu viral sur la plateforme avec plus d'un million de likes et 76 000 commentaires . Le super - héros de Deadpool a même fait réagir l'opérateur mobile Vodafone : "S’il te plaît, ne les encourage pas Ryan" comme le rapporte Le Huffington Post.