Racisme, mépris, agression : les livreurs disent stop

Le Collectif des livreurs autonomes appelle à un rassemblement.

par Team Mouv'

"Respect pour les livreurs . Stop insultes - agressions - racisme – mépris - dévalorisation . " Ce sont les mots que l'on peut lire sur la banderole du Collectif des livreurs autonomes des plates - formes ( CLAP ) . Ils ont appelé à se rassembler ce vendredi 18 juin, place de la République pour lutter contre les discriminations faites aux livreurs . Cette manifestation fait écho aux récents évènements et agressions racistes qui ont eu lieu en France .

"Moins on est payé moins on est considéré"

Selon le porte - parole du collectif CLAP, Jérôme Pimot , "le livreur coûte tellement peu cher et le client paye tellement peu pour se faire livrer que c'est ça qui met dans la tête des gens ce rapport à l'esclavage" . "Moins on est payé moins on est considéré", affirme - t - il à France Bleu . M . Pimot souligne que 50 . 000 livreurs en France, sont pour la majorité issus de pays africains et que "ces situations, c'est leur quotidien" . En d'autres termes, la médiatisation récente de ces abus n'est que la partie émergée de l'iceberg .

Livreur, un métier dangereux physiquement et mentalement

« Dépêche - toi, esclave . Je vais te donner un centime, tu mérites que ça . » ces propos racistes ont été envoyé par un cliente de Laval le 14 mai à Yaya Guirassy, un livreur d'origine guinéenne . Dans un article de nos confrères du journal Le Monde, il se confie : « Je suis blessé moralement . En voyant le message, ma fille m’a dit : elle n’est pas gentille, cette dame . » M . Guirassy, père de deux enfants, a déposé plainte contre ces propos racistes et suit un psychologue .

Une autre affaire, celle de Cergy - Pontoise a fait le tour des réseaux sociaux . Une vidéo filmée par Vitalina S . , montre un livreur, Dieugrot Joseph ensanglanté . Il a été roué de coup par un homme . Filmé par la voisine du restaurant le Brasco, l'agresseur présumé, Mourad, s'en prend aussi à elle et l'insulte avec des propos racistes . Dans une interview pour Libération, le livreur d'origine haïtienne explique avoir été agressé parce qu'il écoutait du kompa en haut - parleur "pour se donner du courage". Il souligne être physiquement blessé mais c'est surtout mentalement que ses séquelles sont indélébiles .

Suite a la médiatisation des actes racistes envers les livreurs, la plateforme Uber Eats a décidé de mettre en place un bouton "anti - discrimination" dès la fin de l'été selon France Info . Les livreurs auront plus que besoin du soutien des plateformes avec l'ouverture des restaurants .