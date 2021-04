Quand Jérome Niel "soulève" une 206 à mains nues

En attendant la réouverture des salles de sport, Jérôme Niel nous fait croire qu'il "s’entraîne à l’ancienne".

par Team Mouv'

Alors qu'il n'est plus aussi facile de s'occuper avec cette situation sanitaire interminable, certain en profite tout de même pour amuser la galerie et relever des défis improbables !

Le dernier en date, celui d'un certain Jerome Niel qui prétend avoir retourné une 206 avec l'aide de ses mains et de "son dos droit" . . .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

1000 kg mis au sol en moins de 5 secondes

Certains sont tombés dans le panneau de cet acteur, humoriste et vidéaste français que vous avez pu déjà voir sur Canal + . Mais tout le monde n'a pas été dupe ! Il s'agit en réalité d'un trucage. Un câble a dû tirer discrètement la voiture vers l'arrière pour accompagner le mouvement de Jérôme, qui n'aurait pas pu faire ça aussi facilement en si peu de temps .

En tout cas, ça a bien fait rire la communauté . Il s'est même permis d'identifier The Rock ! On attend son commentaire .