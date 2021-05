Parcoursup : les premières réponses sont là

Journée cruciale pour les étudiants de classe terminale, la phase d'admission en étude supérieur à commencée avec les réponses des formations à tous vos voeux...

par Team Mouv'

Très attendus par les parents et les élèves, les résultats d'accès aux formations supérieures sont déterminants pour l'orientation professionnelle . Joie, tristesse, déception, colère… Après plusieurs semaines de stress et un confinement éprouvant, les lycéens vont recevoir ce jeudi 27 mai, les premières réponses à leurs voeux de formation post - bac via la plateforme Parcoursup .

Le début du parcours d'enseignement supérieur

Sur 931 000 candidats, près de la moitié des futurs bacheliers et étudiants devraient recevoir une ou plusieurs réponses positives à leurs vœux d'inscription dès 27 mai 2021 . Les autres lycéens “en attente” n'auront plus qu’à patienter .

Du 16 juin au 16 septembre, votre dossier sera mis à jour chaque matin ( heure de Paris ) car les listes d’attente peuvent évoluer jusqu’à cette date en fonction des places qui se libèrent . Pour ceux qui vont recevoir que des réponses négatives, ils seront contactés par mail . La Commission d’accès à l’enseignement supérieur de leur rectorat va les aider à trouver des solutions d’orientations alternatives .

L’objectif du ministère de l'Enseignement Supérieur c’est que 70 % des candidats aient une réponse définitive avant le début des épreuves du bac le 17 juin… Certains n’auront pas de réponse avant de passer le bac et la procédure Parcoursup sera d’ailleurs suspendue le temps des épreuves pour ne pas perturber les candidats et reprendra après les épreuves .

Une deuxième phase commencera le 26 juin mais le délai de réponse seront plus courts et les élèves n’auront plus une semaine mais trois jours pour se décider… A partir de septembre, le délai de réponse passe à une journée seulement mais tout le monde devrait être casé d’ici au 21 septembre . . .

A savoir pour les formations en apprentissage : la réponse "candidature retenue sous réserve de contrat" signifie que votre candidature a été sélectionnée et que pour être effectivement admis vous devez avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur . Retrouvez nos conseils pour la recherche d’employeur . L'application # Parcoursup vous permettra de suivre l'évolution de votre dossier à partir du 27 mai et d'être alerté dès que vous recevez une proposition d'admission .