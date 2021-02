Pour 78% des Français, il n'y a pas plus de racisme dans la police qu’ailleurs

Selon un sondage Opinionway, commandé par le Centre de recherches politiques de Sciences Po, 78% des Français considèrent qu’il n’y a pas plus de racisme dans la police que dans les autres milieux professionnels.

Les agissements racistes de certains policiers sont particulièrement pointés du doigt ces derniers temps . En décembre 2020, 48% des 18 - 30 ans jugeait la police raciste, selon une enquête de 20 Minutes. Pourtant, plus globalement, la police ne souffre pas d'une si mauvaise image .

Une question de génération ?

Un sondage, publié par le Centre de recherches politiques de Sciences Po ( Cevipof ) , révèle que pour 78% des Français il n’y pas plus de racistes au sein de la police que dans les autres professions. Plus précisément, 67% estiment qu’il y a "autant de racistes que dans la plupart des autres milieux professionnels", et 11% qu’il y "moins de racistes que dans la plupart des autres milieux professionnels" .

Ce sondage, mis en comparaison, montre que la vision de la police n’est pas du tout la même en fonction des générations . Les jeunes semblent être davantage exposés aux violences policières, et les bavures comme celles ayant touché Théo Luhaka ou Michel Zecler ont plus de retentissement chez eux . Dans le cas de l'enquête du Cevipof, ce sont 2 105 Français "représentatif ( s ) de la population française âgée de 18 ans et plus" qui ont été interrogés .

La même tendance observée dans d'autres pays européens

18% des Français estiment en revanche qu’il y a "plus de racistes ( dans la police ) que dans la plupart des autres milieux professionnels", toujours d’après le sondage . Ce chiffre est exactement le même en Allemagne et au Royaume - Uni, où l’enquête a également été menée . Il est un peu plus élevé en Italie ( 21% ) .

Le sondage révèle d’autres chiffres intéressants . On apprend que pour 62% des Français, la police "ne forme pas bien ou suffisamment ses agents". 54% des sondés pensent même que les policiers "n’use ( nt ) pas de la force à bon escient en fonction de la situation" .

Les avis sont assez partagés, mais en majorité l'opinion des Français sur la police est favorable. 76% estiment qu'elle n'est "pas suffisamment reconnue pour son dévouement", 71% qu'elle est "efficace/compétente" et "honnête" . L'occasion de se reposer la question de l'émission Débattle du 23 avril 2020 : les violences policières sont - elles minimisées ?