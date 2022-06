Pod’Classe : des établissements scolaires de Sotteville-lès-Rouen et Villiers-le-Bel récompensés !

Au total, 18 collèges et lycées ont participé à la troisième édition de Pod’Classe, le concours de podcasts lancé par Mouv’. Cette année, les élèves ont travaillé sur la question de l’engagement citoyen.

par Team Mouv'

Les lauréats de la troisième édition de Pod’Classe ont été désignés le jeudi 2 juin 2022 à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Il s’agit du lycée « les Bruyères » de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) pour son podcast "S’engager sur la Rive Gauche de Rouen" et du collège Martin Luther-King de Villiers-le-Bel (Val d’Oise) avec "Boxe avec tes mots". Quant au podcast "Il était une friche..." élaboré par les élèves du collège Pierre-Emmanuel de Pau (Pyrénées-Atlantiques), il se voit remettre une mention spéciale du jury qui tient à souligner la grande qualité des travaux des 18 collèges et lycées qui ont participé au concours. Des élèves accompagnés durant toute la saison par les coaches de Mouv’ (Yasmina Benbekai, Sonia Déchamps et Gianni Fassetta) en partenariat avec le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information).

Le lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen s’est concentré sur une difficulté que les élèves de l’établissement normand rencontrent au quotidien : la discrimination. Ces 15 élèves de Terminale, Première et Seconde se rendent au lycée sur la rive gauche de l’agglomération rouennaise, un lieu toujours décrit comme sensible. Avec l’aide d’intervenants de différentes associations et de leur établissement, les élèves ont essayé de prouver que la situation est en train de changer, grâce à tous ces acteurs. Sonia Déchamps, qui les a coachés pour ce projet, décrit les élèves comme très impliqués : "ils avaient une vraie envie d’interroger le discours médiatique et de raconter "leur" réalité".

Podcast du lycée de Sotteville-lès-Rouen

Quant aux collégiens de Villiers-le-Bel, ils se sont entretenus avec Calbo, l’un des membres du groupe Arsenik pendant plus de deux heures. Dans ce podcast, il leur parle de rap engagé et d’écriture de textes. Les jeunes ont également écrit un rap pour sensibiliser et décrire ce que vivent les jeunes filles dans la rue. Un travail sur l’importance des mots et de l’engagement des rappeurs à travers les époques. Yasmina Benbekai raconte avoir découvert des talents : "j'ai été bluffée par le talent de cette classe, tant dans leur écriture que dans leurs façon de s'exprimer".

Podcast du collège de Villiers-le-Bel

"Un petit groupe de 4e et de 3e motivé et plein de vie" : voilà comme Gianni Fassetta définit les élèves du collège Pierre Emmanuel de Pau qu’il a pu accompagner. Les collégiens ont réalisé un podcast immersif et humain autour de l’engagement citoyen. Les jeunes appellent leurs auditeurs à faire comme eux : mettre en place un jardin partagé pour leur quartier. Leur collège était à proximité d’une friche à laquelle il fallait trouver une utilité : le FBI (friche bureau investigation) est lancé. A travers le podcast, les élèves racontent le cheminement de l’idée, jusqu’à sa réalisation. Grâce à leur travail, ils obtiennent la mention spéciale du Jury.

Podcast du collège de Pau

Les élèves de Seconde et Terminale de la Cité scolaire du Couserans à Saint-Girons en Ariège ont eux aussi reçu la mention spéciale du jury pour leur podcast "A bras ouvert, l'accueil de migrant en Ariège". Pour Gianni Fassetta "c'était un beau travail de collaboration dans ce groupe" . Un podcast riche en intervenants autour de l'immigration, avec des associations, des témoignages et des micros-trottoirs pendant une manif.

Podcast du lycée de Saint-Girond

Toutes les productions ont été examinées et évaluées par un jury composé de 3 membres : Nour-Eddine Zidane (rédacteur en chef en charge de l’éducation aux médias et à l’information de France Bleu et Mouv’), Thomas Rouchié (chef de projet « Cités éducatives » au CLEMI) ainsi qu’Erminie Blondel (soprano et fondatrice du festival Saint-Ouen sur Scène).