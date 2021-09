Oxmo Puccino parrain d’un programme pour les femmes entrepreneuses

Nouvelle initiative d'Oxmo pour lutter contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes dans le secteur des industries culturelles et créatives...

par Team Mouv'

Récemment auteur de son premier roman dans lequel il réveille le soleil, Oxmo Puccino agit depuis longtemps pour la culture . Avec presque 30 ans de rap à son actif depuis ses débuts avec le collectif Time Bomb, il s'est toujours considéré comme un "chansonnier" et un "poémien" et a déjà collaboré avec presque tous les grands noms du rap français .

Une carrière musicale exceptionnelle qui lui permet maintenant de mener de nouveaux combats et de devenir parrain de la 4e édition de Mewem, un programme de mentorat pour les femmes entrepreneuses dans l'industrie musicale .

Le constat d'une problématique

Comme dans beaucoup de domaine d'activité, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes dans le secteur des industries culturelles et créatives persistent :

Premièrement parce que les femmes représentent à peine 10% des entrepreneurs alors qu'elles sont souvent très qualifiées professionnellement . Secondement, parce qu'elles souffrent d'un problème d'accès aux postes de direction artistiques ou techniques qui persistent à cause de ce qu'on appelle le "plafond de verre" qui démontrent que les femmes attendent d'avoir 90% des compétences requises pour un poste donné contre 60% pour les hommes .

Enfin, il y a un manque de visibilité et de reconnaissance du "talent féminin" certain qui entraîne une autocensure qui se déploie tout au long de leur formation, dès que les femmes commencent à envisager leur future carrière .

Des problématiques qui préoccupent le MEWEM Europa, ce programme de mentorat qui a pour objectif qu’à l’avenir, davantage de femmes façonnent l’industrie musicale en occupant des postes de direction !

La proposition de solution

Pour mener à bien cet objectif, les partenaires de Mewem Europa ont décidé d'expérimenter chacun dans leur pays et à l’échelle européenne un programme de formations basé sur le mentorat et adapté au secteur de la musique . À partir de l’expérience des différents partenaires, un modèle de programme de mentorat pour les femmes dans l’industrie musicale va être développé et sera accessible à tous les acteurs européens du secteur musical . Ainsi ils espèrent :

Promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’accès aux femmes à des postes de direction

et l’accès aux femmes à des postes de direction Favoriser l’autonomie des jeunes professionnelles

des jeunes professionnelles Rassembler plus de 100 "modèles" de réussite feminine comme source d’inspiration

comme source d’inspiration Renforcer le réseau européen de femmes travaillant dans l’industrie musicale

européen de femmes travaillant dans l’industrie musicale Déclencher l’action pour d’autres réseaux ou pays qui souhaitent mettre en oeuvre une stratégie pour l’égalité des femmes

Un projet avec de grandes perspectives, logiquement soutenu par le programme Europe Créative de l’Union européenne, qui suit le projet expérimental porté par la FELIN, le LABA et VUT en France et Allemagne financé par l’Union Européenne et l’appel à projets Music Moves Europe . . .