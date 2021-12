"Most Wanted" : ce narcotrafiquant français est un des fugitifs les plus recherchés d'Europe

Joël Soudron compte parmi les criminels les plus recherchés par Europol.

par Team Mouv'

A l'occasion de la fin d'année, Europol a dévoilé, comme l'agence en a l'habitude, la liste des criminels les plus recherchés. Une liste qui ressemble presque à un palmarès, et qui met cette année en avant un criminel français, Joël Soudron.

C'est un rituel de fin d'année : Europol publie ses "most wanted" chaque année avant l'arrivée des fêtes, l'occasion de relancer des enquêtes ouvertes. Mais cette année, l'agence a décidé de partager les profils de criminels dont la discrétion sort du commun, afin de faire la lumière sur des profils hors des radars depuis des années. Ainsi, c'est Joël Soudron qui a été particulièrement mis en avant pour 2021.

Discret mais puissant

Accusé de trafic de cocaïne à l'échelle internationale, Joël Soudron avait été ciblé par la police en 2011 suite à la découverte de 230kg de cocaïne, provenant de Guadeloupe, dans un conteneur du Havre. Ce n'est finalement qu'en 2016 qu'il avait été incarcéré, après s'être enfui et avait été capturé au Mali; mais deux ans plus tard, en 2018, Joël Soudron a pris la fuite, et on ne l'a pas revu depuis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

A priori très riche, le narcotrafiquant a une fortune qui lui permet de traverser les frontières, adopter de nouveaux noms (James Oliver Kane, Bernard Honorat Dalon), et surtout de vivre très discrètement, sans attirer l'attention. Pour blanchir l'argent du trafic, il aurait des activités légales en dehors du territoire français,.

Deux autres français font partie de cette liste de criminels recherchés par Europol: Karim Ouali, qui aurait découpé son collègue à la hâche, et Farouk Hachi dit "Moustique", braqueur multirécidiviste.