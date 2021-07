McDonald’s va tester la vaisselle réutilisable en France

McDonald's France se met au vert avec des couverts réutilisables.

par Team Mouv'

La chaîne de fast food McDonald's est en train de prendre un véritable tournant pour devenir plus durable . Obligée de se plier aux critiques des consommateurs et aux normes environnementales, l'entreprise enchaîne les initiatives . Après avoir retiré les jouets en plastique de ses Happy Meal, et dit aurevoir aux gobelets et pailles en plastique, la branche française a choisi d'expérimenter les couverts réutilisables .

La France donne l'exemple

Dans le cadre de la mise en application de la loi anti - gaspillage pour une économie circulaire, la firme mondiale proposera des menus sans couverts jetables dans 10 villes test en France . Si l’obligation juridique entrera en vigueur le 1er janvier 2023, McDo est dans les starting blocks de cette course au green . Loin d'être une blague, la chaîne de fast - food a l'air décidé à suivre les tendances green de ses consommateurs et mise cette fois - ci sur la vaisselle réutilisable .

Un menu plus green

Comme l'explique nos confrères du journal Le Point, "chaque emballage réutilisable – les burgers sont encore servis dans du papier – sera lavé et désinfecté avant d’être réutilisé plusieurs fois . " Toujours selon le journal, ces nouveaux menus durables prêteront des verres en verre, des cornets de frites rigides et des boîtes en plastique recyclables pour les menus enfants . En ce qui concerne la vente à emporter rien ne change . Par contre on peut se demander comment les 10 restos vont surveiller les vols de ces couverts MacDo ? On imagine que tout le monde va vouloir avoir ses propres cornets de frites avec le fameux M jaune !

Selon Business Insider, "l'accueil des clients est enthousiaste" pour cette transition verte . Le média souligne aussi qu'en novembre prochain, la marque arrêtera la vente de bouteille en plastique dans ses restaurants français . Encore une bonne nouvelle ! Si la production mondiale de plastique a baissé cette année, on espère bien que ce genre de projets vont se multiplier chez les grandes multinationales .