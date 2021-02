"Marquinhos m’a dit que mon projet était fantastique", Madjid Lattab de la marque solidaire Flamant Paris

Le jeune entrepreneur de 35 ans originaire du 93 s’est allié au joueur de football du PSG et sa famille pour sa marque solidaire Flamant Paris. Madjid Lattab s'est confié au micro de Mouv'.

par Armelle Rouelle

Pour chaque achat, la marque Flamant Paris créée par Madjid Lattab offre un tee - shirt et un repas à un enfant défavorisé partout dans le monde . Contacté via une connaissance en commun, ce projet a tout de suite séduit le footballeur professionnel Marquinhos dès 2017 :

"Marquinhos m’a dit que mon projet était fantastique, il en a parlé à sa mère et j’ai pu compter sur lui . Quand c’est pour les enfants, les joueurs de foot répondent présents .", précise Madjid au micro de Mouv' .

Avec l’aide du joueur du PSG, ce généreux célibataire voit plus loin avec sa marque . Madjid organise désormais des kermesses avec l’argent de la vente de ses produits :

"Je me suis demandé comment faire pour donner encore plus le sourire à ces enfants défavorisés . Au début on leur donnait à manger avec un tee - shirt, mais j’ai voulu leur offrir en plus un moment joyeux, où les enfants vont tous rigoler . Aujourd’hui, je ne veux plus travailler normalement, je veux simplement m’occuper des enfants . Ça vaut tout l’or du monde ." explique - t - il, ému .

Thilo Kehrer qui porte la marque Flamant Paris.

Bientôt des puits grâce à Flamant Paris

Et Madjid ne s’arrête pas là, avec les ventes de ses produits Flamant Paris et en collaboration avec l’association "M5" de la famille de Marquinhos, il se lance dans un plus grand projet humanitaire :

"J’ai eu un nouveau projet, c’est de faire des puits avec son père et sa mère . C’est bien de faire une kermesse et de faire plaisir à un enfant une journée, mais un puit c’est de l’eau potable à vie pour un village . Il y en aura deux au Tchad et un à Madagascar ." ajoute Madjid . Les puits devraient voir le jour à la mi - mars . Ce projet est aussi en collaboration avec la fondation Thilo Kehrer, un autre joueur du PSG séduit par l’altruisme de Madjid .