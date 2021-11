Lyon : "Les Daltons" prêts à faire une trêve en échange d'un feat... avec Angèle !

Le collectif de rappeurs lyonnais "Les Daltons", connu pour ses rodéos urbains, réclame en échange de la trêve, la libération d'un de leurs membres et demandent un feat avec Angèle.

Les Daltons, nom du collectif connu pour ses rodéos urbains dans Lyon, réclame un feat avec Angèle ainsi que la libération de leur chef en échange d'une trêve .

Une trêve avec des contreparties particulières . . .

Une trêve est proposée par les rappeurs motards du collectif les "Daltons" . Et à une condition surprenante : une feat avec Angèle et la libération de leur leader Many - GT . Les Daltons indiquent que les rodéos dans les rues piétonnes de Lyon sont de l’histoire ancienne .

On est désolés, on n’est pas là pour faire peur à la population, on s’y est mal pris, mais par contre les rodéos sur le périphérique ça ne s’arrêtera pas tant qu’on n’aura pas décidé d’arrêter .

La fin des querelles avec la police n’est donc pas d'actualité pour le moment . Ils ont également fait le buzz jeudi dernier lors du match de l'OL contre le Sparta Prague . Deux sympathisants du groupe déguisés en Daltons sont entrés sur la pelouse du Groupama Stadium, perturbant le match de Ligue Europa . Le collectif s'est exprimé sur ce sujet : "c‘est pour faire parler de nous, on aime ça, c’est le jeu du chat et de la souris avec les policiers" .

En attendant la réponse de la chanteuse, Angèle sortira son album en décembre .