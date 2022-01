Les sénateurs ont voté pour l'interdiction du port du voile lors des compétitions sportives

Mardi 18 janvier, un amendement interdisant le port des signes religieux pendants les événements sportifs a été voté par les sénateurs.

Le Sénat a adopté, mardi 18 janvier, un amendement interdisant le port du voile pendant les compétitions sportives. Le vote a eu lieu lors de l'examen d'une proposition de loi plus large, sur le sport. La ministre des sports, Roxana Maracinenau, avait exprimé son avis défavorable.

L'amendement avait été déjà été voté lors du projet de loi sur le séparatisme, puis gommé par l'Assemblée Nationale.

Déposé par LR, il a obtenu 160 voix pour et 143 contre. Il interdira "le port de signes religieux ostensibles", dans les compétitions sportives . Une proposition de loi sur ce sujetavait été déposée par le parti, en décembre.

Quelles compétitions sont concernées ?

Le texte précise que cet amendement concernera "les événements sportifs et compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées" .

Les "certificats de complaisance" sont également dans le viseur des sénateurs . Ils désignent les dispenses d'éducation physique et sportive pour des motifs autres que médicaux. Un amendement permettant de les éviter a lui aussi été adopté.