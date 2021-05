Les parcs d'attractions vont rouvrir en mai... mais sans les attractions

Un secrétaire d'État chargé du tourisme vient d'apporter quelques précisions sur la réouverture des parcs d'attraction en France...

par Team Mouv'

Alors que le déconfinement approche à grand pas et que la situation sanitaire s'améliore, les bars, restaurants et des lieux culturels vont pouvoir progressivement ( ré ) ouvrir au public, dans les semaines à venir . Les récents propos du premier Ministre ont permis d'avoir une perspective concernant la réouverture des terrasses, des commerces et de certaines activités culturelles et sportives, sous réserve d'une évolution positive de la situation sanitaire .

Le secrétaire d'Etat chargé du tourisme s'est exprimé sur BFMTV et a tout de même apporté quelques précisions sur la réouverture des parcs à thème .

Une stratégie prudente et progressive

Jean - Baptiste Lemoyne a expliqué que "les parcs à thèmes pourront ( ré ) ouvrir le 19 mai mais que les attractions resteront fermées dans un premier temps . Seules les activités de plein - air, les zoos avec quelques espaces comme les aquariums pourront ( ré ) ouvrir leurs portes au public mais que les attractions seront accessibles à partir du 9 juin .

Encore un peu patience donc avant de vraiment pouvoir s'enjailler collectivement . On a appris récemment que la réouverture des cinémas se fera sans pop - corn et qu'un concert - test de 5 000 personnes à Paris pourrait bientôt avoir lieu . . . On va y arriver !