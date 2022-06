Législatives : motiver les plus jeunes à aller voter

Meta (le groupe qui regroupe notamment Instagram et Whatsapp), le gouvernement et l'ONG "A voté" s'unissent pour mobiliser les jeunes pour se rendre aux urnes. Leur solution ? Tout miser sur les réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Après l'élection présidentielle, la course à la mobilisation des jeunes continue. Les élections législatives arrivent à grand pas. Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. A cette occasion, le groupe Méta, le gouvernement et l'ONG "A voter" ont organisé un partenariat inédit pour sensibiliser les électeurs afin qu'ils se rendent aux urnes. Selon Flore Blondel-Goupil et Dorian Dreuil , co-présidents d’"A Voté", « Avec cette coalition inédite, nous espérons mobiliser les électeurs, particulièrement les jeunes, les 12 et 19 juin prochain en sensibilisant sur l’importance de l’Assemblée nationale dans la vie démocratique française ».

Des initiatives pour toucher le grand public

Ce partenariat mise tout sur les réseaux sociaux. D'abord, les bénévoles de l'ONG iront à la rencontre des 18-35 ans pendant le festival We Love Green qui a lieu du 2 au 6 juin. "A voté" va aller vers les festivaliers pour répondre à leurs questions et les aider a se préparer aux élections. Instagram lance ses stickers "législatives", "à voté", "allons voter" et compte sur les influenceurs pour les partager. Sur Facebook, les utilisateurs de plus de 18 ans recevront des notifications sur leur appli leur proposant de les diriger vers le site du gouvernement, dédié aux législatives. Et peu avant les élections, Méta compte proposer des quizz sur Facebook News pour permettre aux utilisateurs de tester leurs connaissances autour ce vote.

Dernière ligne droite pour éviter une abstention record

L'objectif est d'informer au mieux les électeurs. En apprendre plus sur ces élections méconnues du grand public, mais de façon ludique. En 2017, 57,36 % des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes lors du deuxième tour des élections législatives. Un taux exceptionnel d'abstention, une première depuis 1958. Cette année, le gouvernement met tout en place pour mobiliser les électeurs et mise beaucoup sur le vote des jeunes pour faire pencher la balance.