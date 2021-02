Le mot Nutella serait mal prononcé depuis le début

Une étude a démontré que la marque serait mal prononcée par plus de la moitié des consommateurs.

par Geoffrey

Connue dans le monde entier, c’est surement la pâte à tartiner préférée de la plupart des gourmands . Sur des tartines, dans un plat, dans un gâteau, avec des bananes ou même à la cuillère pour certains devant un bon film sur le canapé, il n’y a pas d’âge pour s’offrir un moment Nutella . Mais il n’y a pas d’âge non plus pour apprendre de ses erreurs . Selon une étude plus de la moitié des consommateurs prononcerait mal le mot Nutella .

L’audit en question vient du groupe Ferrero qui possède Nutella, et qui a lancé une étude statistique pour découvrir si les britanniques prononçaient correctement le nom de la marque . 78% d’entre eux prononceraient "Nutt - ella", tandis que 12% diraient «Nou - tella» et 6% serait plutôt sur le "New - tella".

Selon le directeur marketing de Ferrero au Royaume - Uni, James Stewart :

Il y a longtemps eu des débats amusants sur la façon de le prononcer . La véritable prononciation est "Nou - tella" puisque le "U" en italien se prononce "Ou" .

Même si les conclusions de cette étude ne vont pas mettre tout le monde d’accord, on peut dire que la gourmandise n’a pas de nom, et qu’une cuillère de NOUtella de temps en temps ça fait du bien .