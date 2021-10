Le Luxembourg devient le premier pays d'Europe à légaliser le cannabis

La production et la consommation à usage personnel de cannabis seront autorisées. L’objectif sera de lutter contre la criminalité liée aux trafics de stupéfiants.

par Team Mouv'

Le Luxembourg va devenir le premier pays d’Europe à légaliser la production et la consommation de cannabis . Le gouvernement de Xavier Bettel a annoncé vendredi 22 octobre l’autorisation de la culture du cannabis à domicile et sa consommation dans la sphère privée .

Légalisation du cannabis en consommation récréative

Chaque ménage aura le droit de cultiver chez lui 4 plants de cannabis . Le commerce de graines sera aussi autorisé sans aucune limite quant à la quantité ou aux niveaux de tétrahydrocannabinol ( THC ) , le principal constituant psychoactif du cannabis . Les consommateurs pourront importer ou acheter des graines dans des commerces ou en ligne . Un "paquet législatif" comprenant de nouvelles dispositions sera examiné début 2022 .

La consommation en public reste proscrite, même si la loi prévoit une "procédure pénale allégée" : en - dessous de trois grammes, la sanction encourue ne dépasse pas l'amende de 145 euros .

"Le cannabis est la drogue la plus consommée et représente une grande partie du trafic illégal Nous voulons commencer par autoriser les gens à en cultiver chez eux . L’idée est qu’un consommateur n’est pas dans une situation illégale s’il consomme du cannabis, et que nous ne soutenons pas toute la chaîne illégale, de la production à la vente en passant par le transport, où il y a beaucoup de souffrance . "

Le Luxembourg rejoint ainsi le Canada, le Mexique, l’Uruguay et onze États américains qui ont déjà dépénalisé l’usage récréatif du cannabis et ne limitent plus sa consommation à un usage strictement médical . Aux Pays - Bas, la possession et le commerce de cannabis sont illégaux, même si une politique de tolérance est appliquée .