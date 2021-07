La faim dans le monde a progressé en 2020

11 personnes pourraient mourir de faim et de malnutrition chaque minute d’ici la fin de l’année.

par Team Mouv'

À l'heure où le sud de Madagascar est en train de connaître une famine sans précédent, une nouvelle étude d'Oxfam sur les crises alimentaires dans le monde vient d'être publiée . Les chiffres sont accablants : depuis la pandémie, le nombre de personnes souffrant de la famine a été multiplié par six . Le rapport appelé "Le virus de la faim se propage" sonne comme un cri d'alerte .

Des chiffres effroyables

L'étude de l'ONG Oxfam a été publié ce 9 juillet 2021 et révèle que 155 millions de personnes sont "dans des conditions proches de la famine" dans le monde . C'est près de 20 millions de personnes en plus qu'en 2019 . Si cette cadence effroyable continue, d’ici la fin de l’année, 11 personnes pourraient mourir de faim et de malnutrition chaque minute . L'étude met aussi en avant la famine que subit la région du Sahel, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, ainsi que l'Afghanistan, la Syrie et le Yémen .

Conflits, Covid - 19 et Crise Climatique

Selon nos confrères de RFI, Oxfam souligne que ce phénomène est dû à trois facteurs qu'elle appelle "les 3 C" : Conflits, Covid - 19 et Crise Climatique . Durant la pandémie, la gelée de l’activité économique globale et les fermetures de frontières ont provoqué une augmentation de 40% du prix des denrées alimentaires par rapport à l’année dernière . Du jamais vu depuis ces dix dernières années selon RFI .

L'ONG pointe aussi du doigt l'inaction des gouvernements : ils augmentent les budgets pour les dépenses militaires et mettent de côté les problèmes alimentaires . Hélène Botreau, la porte - parole de l'ONG, est catégorique : "il faut arrêter les conflits, surtout dans cette période de pandémie où on a besoin que les États se recentrent sur des services essentiels, sur la protection sociale ". Pour la porte parole, la seule solution est la suivante : "Les gouvernements doivent œuvrer pour un système agricole et alimentaire plus juste et durable qui garantisse les droits humains - dont le droit à l’alimentation - tout en respectant les limites de notre planète .